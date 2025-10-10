«Он должен действовать совсем иначе»: легендарный Сабо назвал худшего игрока сборной Украины
Йожеф Сабо раскритиковал Артема Довбика (Фото: ФК Динамо Киев)
Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кто сейчас больше всего его разочаровывает в составе национальной команды.
Тренер выбрал нападающего Ромы Артема Довбика.
«Довбик. В моем понимании, центральный нападающий должен действовать совсем по-другому. Артем мало двигается, он как будто прикован к центральным защитникам соперника и все.
В итальянских командах центрбеки всегда в движении, поэтому и форварду нужно больше себя предлагать, получать мяч на ход. У Довбика, к сожалению, я этого не вижу. Ему тяжело даже убежать от оппонента. Что сейчас он может, так это неплохо сыграть головой на стандарте", — сказал Сабо для Sport.ua.
Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.
Отметим, что Сабо дал прогноз на матч Исландия — Украина в отборе ЧМ-2026.