Трамп запретил иранской делегации въезд в США на жеребьевку ЧМ-2026 — СМИ

3 октября, 14:43
Дональд Трамп и Джанни Инфантино (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести запрет на въезд для делегации сборной Ирана на жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом информирует Cope.

Санкции касаются президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, главного тренера Амира Галени, а также семерых членов руководства азиатской организации.

Федерация футбола Ирана (FFI) намерена обратиться к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой повлиять на Трампа, чтобы тот отменил запрет, надеясь, что ограничения будут сняты в течение двух недель. Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщали, что сборная Ирана, которая уже квалифицировалась на мундиаль, рискует из-за политики Трампа не сыграть в США. Однако эксперты утверждают, что проблемы могут возникнуть прежде всего у руководителей федерации, спортивных журналистов и болельщиков, а игроки и тренерский штаб смогут работать без трудностей.

FFI надеется, что матчи иранской сборной хотя бы состоятся в Канаде или Мексике, где также пройдут игры ЧМ-2026.

Сообщается, что сейчас в США проживает почти два миллиона иранцев. Многие из них, хотят попасть на матч национальной команды в 2026 году.

Отметим, что мировое первенство состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики. Это будет первый мундиаль, на котором сыграют 48 сборных вместо традиционных 32.

Ранее мы писали, как выглядит уникальный мяч чемпионата мира-2026 с искусственным интеллектом внутри.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Джанни Инфантино Дональд Трамп ЧМ-2026 Футбол Иран США-Иран Мексика Канада

