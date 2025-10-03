ФИФА и Adidas показали официальный мяч, которым команды будут играть на чемпионате мира 2026 года.

Trionda — именно такое название получил мяч главного футбольного праздника в мире. Пресс-служба международной федерации информирует, что «Tri» означает три страны-хозяева ЧМ-2026 — США, Канаду и Мексику, которые символизируют соответствующие цвета: синий, красный и зеленый. А «onda» в переводе с испанского — волна или настроение, что отражено в волнистом узоре.

Фото: ФИФА

На мяче представлена иконография, важная для каждой страны: звезда для США, кленовый лист для Канады и орел для Мексики. Мяч также имеет едва заметный намек на трофей ЧМ с золотыми украшениями по всей поверхности.

Фото: ФИФА

Сообщается, что это первый в истории чемпионатов мира мяч, созданный специально для различных климатических условий. Турнир состоится в 16 городах — от северного канадского Ванкувера до жаркого Мехико. Влажность, температура и высота над уровнем моря стали главными критериями при испытаниях.

Adidas тестировала мяч сначала в лабораториях, а затем на поле в нескольких городах-хозяевах с участием игроков из МЛС и мексиканской лиги.

В испытаниях участвовали как любители, так и профессиональные игроки, а также ученые из университета Лафборо (Великобритания), где мяч проверяли в ветровых туннелях.

Фото: ФИФА

Trionda, как и предыдущий Аль Рихла (мяч, которым играли на ЧМ-2022 в Катаре), оснащен чипом для сбора данных, но теперь он расположен сбоку. Благодаря ИИ система помогает арбитрам принимать более точные и быстрые решения, а также фиксирует новые метрики для аналитики футбола — от количества касаний во время дриблинга до скоростных нагрузок.

Adidas утверждает, что мяч прошел рекордное количество испытаний. Trionda состоит из четырех панелей, тогда как Аль Рихла имел 20. Это позволило улучшить аэродинамику, стабильность в полете и точность ударов.

Отметим, что уже 11 июня на стадионе Ацтека в Мехико этим мячом команды сыграют официальный матч-открытие чемпионата мира 2026.

Мировое первенство продлится до 19 июля. Это будет первый мундиаль, на котором сыграют 48 сборных вместо традиционных 32.

Добавим, что сборная Украины идет второй в группе D отбора ЧМ-2026. Ближайшие матчи подопечные Сергея Реброва проведут против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября). Ранее была объявлена заявка Сине-желтых на октябрьские поединки в отборе к мундиалю.