Легендарный обладатель Золотого мяча неожиданно возглавил сборную, которая впервые сыграет на чемпионате мира

Об этом пишет пресс-служба УФА.

Сообщается, что контракт рассчитан до завершения чемпионата мира-2026. В тренерский штаб итальянского специалиста вошли Эудженио Альбарелла — ассистент главного тренера (ранее работал в сборной Японии, Ювентусе, Динамо Загреб), Франческо Труазе — тренер по физподготовке, (известный по работе в Беневенто, Удинезе, Динамо Загреб), а также Антонио Чименти — тренер вратарей (имел опыт работы в молодежных сборных Италии, Сампдории и СПАЛ).

Примечательно, что в 2026-м сборная Узбекистана впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира. Отборочный цикл азиатская команда начинала под руководством известного словенского специалиста Сречко Катанца, который покинул свой пост в начале этого года из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что последним клубом Каннаваро было Динамо Загреб, которое он покинул весной 2025-го. За 14 игр хорватский гранд одержал семь побед, пять раз проиграл и дважды сыграл вничью.

Напомним, Каннаваро в 2006 году выиграл с Италией чемпионат мира, как следствие, выиграл Золотой мяч по итогам того успешного года. Также в качестве игрока он выступал за Реал, Ювентус, Парму, Интер, Наполи и Аль-Ахли.

