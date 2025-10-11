Испания против Грузии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 11 октября — видео
Испанские фанаты (Фото: Reuters)
В европейской квалификации к чемпионату мира по футболу будет сыграно восемь матчей.
Суббота, 11 октября
16:00. Латвия — Андорра
19:00. Норвегия — Израиль
19:00. Венгрия — Армения
21:45. Болгария — Турция
21:45. Эстония — Италия
21:45. Испания — Грузия
21:45. Португалия — Ирландия
21:45. Сербия — Албания
Турнирные таблицы
Напомним, что уже известно два десятка команд, которые пробились на мундиаль.