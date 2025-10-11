Испания против Грузии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 11 октября — видео

11 октября, 11:00
Испанские фанаты (Фото: Reuters)

В европейской квалификации к чемпионату мира по футболу будет сыграно восемь матчей.

Суббота, 11 октября

16:00. Латвия — Андорра

19:00. Норвегия — Израиль

19:00. Венгрия — Армения

21:45. Болгария — Турция

21:45. Эстония — Италия

21:45. Испания — Грузия

21:45. Португалия — Ирландия

21:45. Сербия — Албания

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что уже известно два десятка команд, которые пробились на мундиаль.

