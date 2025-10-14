Турция против Грузии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 14 октября — видео
Турция сыграет ключевой матч отбора против Грузии (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)
В последний день октябрьского квалификационного слота будет сыграно восемь поединков.
Вторник, 14 октября
19:00. Эстония — Молдова
21:45. Андорра — Сербия
21:45. Ирландия — Армения
21:45. Испания — Болгария
21:45. Италия — Израиль
21:45. Латвия — Англия
21:45. Португалия — Венгрия
21:45. Турция — Грузия
Турнирные таблицы
Напомним, что сборная Украины завершила отборочный цикл в октябре победой над Азербайджаном.
Ранее мы писали, что один из лучших вратарей мира не смог поймать крысу, из-за которой приостановили игру отбора ЧМ-2026.