В последний день октябрьского квалификационного слота будет сыграно восемь поединков.

Вторник, 14 октября

19:00. Эстония — Молдова

21:45. Андорра — Сербия

21:45. Ирландия — Армения

21:45. Испания — Болгария

21:45. Италия — Израиль

21:45. Латвия — Англия

21:45. Португалия — Венгрия

Реклама

21:45. Турция — Грузия

Турнирные таблицы

Фото: flashscore.ua

Напомним, что сборная Украины завершила отборочный цикл в октябре победой над Азербайджаном.

Ранее мы писали, что один из лучших вратарей мира не смог поймать крысу, из-за которой приостановили игру отбора ЧМ-2026.