Турция против Грузии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 14 октября — видео

14 октября, 12:31
Турция сыграет ключевой матч отбора против Грузии (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)

В последний день октябрьского квалификационного слота будет сыграно восемь поединков.

Вторник, 14 октября

19:00. Эстония — Молдова

21:45. Андорра — Сербия

21:45. Ирландия — Армения

21:45. Испания — Болгария

21:45. Италия — Израиль

21:45. Латвия — Англия

21:45. Португалия — Венгрия

21:45. Турция — Грузия

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что сборная Украины завершила отборочный цикл в октябре победой над Азербайджаном.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ЧМ-2026

