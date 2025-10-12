Восемь матчей будет сыграно в европейской квалификации к чемпионату мира по футболу.

Воскресенье, 12 октября

16:00. Сан-Марино — Кипр

19:00. Нидерланды — Финляндия

19:00. Фареры — Чехия

19:00. Шотландия — Беларусь

21:45. Дания — Греция

21:45. Литва — Польша

21:45. Румыния — Австрия

21:45. Хорватия — Гибралтар

Фото: flashscore.ua

Напомним, что в отборе на чемпионат мира сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в своей истории.