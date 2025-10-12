Расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 12 октября — видео
Игроки сборной Нидерландов (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)
Восемь матчей будет сыграно в европейской квалификации к чемпионату мира по футболу.
Воскресенье, 12 октября
16:00. Сан-Марино — Кипр
19:00. Нидерланды — Финляндия
19:00. Фареры — Чехия
19:00. Шотландия — Беларусь
21:45. Дания — Греция
21:45. Литва — Польша
21:45. Румыния — Австрия
21:45. Хорватия — Гибралтар
Турнирные таблицы
Напомним, что в отборе на чемпионат мира сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в своей истории.