Расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 12 октября — видео

12 октября, 00:35
Игроки сборной Нидерландов (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Восемь матчей будет сыграно в европейской квалификации к чемпионату мира по футболу.

Воскресенье, 12 октября

16:00. Сан-Марино — Кипр

19:00. Нидерланды — Финляндия

19:00. Фареры — Чехия

19:00. Шотландия — Беларусь

21:45. Дания — Греция

21:45. Литва — Польша

21:45. Румыния — Австрия

21:45. Хорватия — Гибралтар

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что в отборе на чемпионат мира сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в своей истории.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ЧМ-2026

