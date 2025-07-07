«Самая организованная команда»: легендарный Деку назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

Деку выделил сборные, которые претендуют на победу на ЧМ-2026 (Фото: instagram.com/deco_official)

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Португалии Деку высказался по поводу чемпионата мира-2026.

По словам известного футболиста, главным фаворитом на победу на мундиале является сборная Испании.

«Сейчас Испания — самая организованная команда. Среди фаворитов чемпионата мира — Испания.

Реклама

Всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер — Лионель Скалони.

После этих двух главных фаворитов я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, которая сейчас находится в процессе построения команды", — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые пройдет в расширенном составе из 48 участников.

Напомним, что Украина узнала всех соперников в отборе на чемпионат мира-2026.