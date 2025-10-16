«Пропустили необязательные голы». Азербайджанский футболист, игравший в УПЛ, недоволен результатом матча против Украины

Форвард сборной Азербайджана Анатолий Нуриев, ранее выступавший за закарпатский Минай, поделился впечатлениями после поражения от Украины (1:2) в отборе на ЧМ-2026.

По словам футболиста, игра против Украины оказалась непростой, но результат не полностью отражает ход событий на поле, сообщает Azerisport.

«Достаточно сложный получился матч с Украиной, имели несколько эпизодов, которыми не воспользовались. С такими соперниками нужно использовать свои шансы. Они всю игру наседали и мы пропустили необязательные голы. Украина — хорошая команда, организованная, но результат мог быть другим», — сказал Нуриев.

Реклама

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья, а Азербайджан замыкает таблицу, имея 1 пункт.

Сборная Украины сыграет с Францией 13 ноября, а 16 ноября встретится с Исландией.

Первое место в группе гарантирует прямую путевку на ЧМ-2026, а второе — участие в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Украины определилась с городом, где сыграет матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии.