Холанд превзошел достижения Месси, Роналду и Левандовского в международном футболе

Форвард сборной Норвегии по футболу Эрлинд Холанд оформил хет-трик в матче с Израилем (5:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

В начале встречи футболист Манчестер Сити не реализовал пенальти, но позже сполна исправился.

Холанд пересек отметку в полсотни голов за сборную Норвегии. В активе форварда теперь 51 забитый мяч.

Как пишет Opta, Холанду для 50 голов за сборную понадобилось лишь 46 матчей.

Эрлинг достиг этой юбилейной отметки в международном футболе быстрее таких легендарных форвардов, как Неймар (понадобилось 74 матча за Бразилию), Килиан Мбаппе (90 — Франция), Роберт Левандовский (90 — Польша), Лионель Месси (107 — Аргентина) и Криштиану Роналду (114 — Португалия).

Сборная Норвегии набрала максимальные 18 очков в шести турах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу. Холанд забил 12 голов в квалификации и идет первым в гонке бомбардиров.

Таблица группы / Фото: Flashscore.ua

