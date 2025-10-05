«У меня большие вопросы». Тренер рассказал, вызов какого игрока в сборную Украины вызвал у него удивление

Украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно голкиперов, которых Сергей Ребров вызвал в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Федорчук поставил под сомнение логику приглашения Георгия Бущана, который даже в Полесье не является основным вратарем, сообщает Украинский футбол.

«Относительно Трубина и Ризныка — вопросов нет. Кто из них будет играть в основе — будет решаться за день до матча, потому что будет иметь значение их психологическое и физическое состояние, а также манера игры соперников. Но по третьему вратарю у меня большие вопросы.

Бущан сейчас является третьим голкипером Полесья и он вызывается в сборную. Но почему не первый или второй? Если у нас неплохая школа вратарей, почему не вызываются те, кто надежно играет в других командах? Например, в прошлом сезоне это Ермаков. А сейчас — немало молодых и перспективных. Я не помню такой практики, чтобы третий вратарь клуба мог помочь сборной в такой короткий период двух игр.

Думаю, кроме Трубина и Ризныка был смысл вызвать кого-то, кто сегодня имеет игровую практику и показывает должный уровень", — сказал Федорчук.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).