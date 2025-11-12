Автор первого гола сборной Украины в истории спрогнозировал счет в матче против Франции

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Францией в рамках отбора на ЧМ-2026.

Легендарный нападающий ожидает, что команда Сергея Реброва сможет сыграть вничью с соперником, а также оставить силы на решающаий матч с Исландией.

«Очень хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал так, чтобы у команды хватило сил и ресурсов на второй, и он же решающий, матч этой спарки против команды Исландии, иначе болельщики вряд ли это поймут.

Что касается поединка против Франции, то при любых обстоятельствах не хочется упасть лицом в грязь. Не думаю, что французы будут сильно нажимать, их в целом устраивает и ничья. Поэтому рискну предположить, что поединок завершится вничью — 1:1″, — сказал Гецко в комментарии для Sport.ua.

Сборная Украины в заключительных матчах основного этапа квалификации ЧМ-2026 сыграет с Францией 13 ноября (Париж, 21:45 по Киеву) и Исландией 16 ноября (Варшава, 19:00 по Киеву).

После четырех туров команда Реброва занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

