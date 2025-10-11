«Это мелочь»: английский футболист хочет играть за сборную, несмотря на перелом руки

Впрочем, 33-летний защитник сборной Англии заверил, что травма не помешает ему выйти на поле в матче против Латвии в отборе к чемпионату мира-2026.

«Я действительно сломал руку, даже не понял как. Кажется, просто схватил кого-то, и услышал треск. Это произошло в начале второго тайма. После матча сделал скан и встретился со специалистом. Мне сказали, что можно играть. Я готов к Латвии, готов к Ньюкаслу и даже был бы готов играть сегодня [товарищеская игра Англия — Уэльс]. Я не пропущу ни одного поединка из-за сломанной руки! Это мелочь, у меня были и более серьезные повреждения. Я готов играть, все хорошо», — цитирует Бьорна Talksport.

Отметим, что Бьорн является одним из ключевых защитников команды Томаса Тухеля. Под руководством немецкого тренера Дэн дебютировал в марте против Албании. 33-летний футболист уже провел три поединка в составе Трех львов.

Кстати, 14 октября сборная Англии может досрочно оформить выход на ЧМ-2026, если победит латвийцев, а сборная Сербии потеряет очки в следующем матче против Албании 11 октября.

Фото: flashscore.ua

