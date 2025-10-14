Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко похвалил вингера Алексея Гуцуляка после победы сине-желтых над Азербайджаном (2:1) в отборочном поединке ЧМ-2026.

Леоненко считает, что Гуцуляк, который забил первый гол и ассистировал Руслану Малиновскому во втором тайме, был лучшим игроком встречи.

«Для меня лучший игрок — Гуцуляк. И потому, что забил головой, хотя обычно наши полузащитники головой не умеют играть, и потому, что отлично поймал мяч левой и сбросил товарищу Малиновскому. Не каждый футболист сможет отдать такой голевой пас.

Победный мяч? Это гол не Малиновского, а Гуцуляка. Хочу поздравить [президента Полесья] Буткевича. В этих двух матчах Гуцуляк участвовал везде. После таких игр его цена выросла прилично", — цитирует Леоненко sport-express.ua.

Добавим, что в двух октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 в активе Гуцуляка два гола и ассист, у Малиновского — три мяча и голевая передача.

Украина набрала семь очков в четырех турах и занимает второе место в отборочной группе. Лидирует Франции, у которой 10 баллов.

