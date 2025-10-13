Сенсация в группе Украины. Исландия отобрала очки у Франции в зрелищном матче квалификации ЧМ-2026

13 октября, 23:39
В Рейкьявике забили четыре гола (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Исландия и Франция сыграли вничью 2:2 в матче 4 тура отбора на чемпионат мира 2026 года в группе D, где также выступает Украина.

Исландцы открыли счет в конце первого тайма — на 39-й минуте отличился Палссон

После перерыва французы быстро перевернули игру. Сначала Нкунку на 63-й минуте сравнял счет, а всего через пять минут Матета вывел гостей вперед.

Однако радость гостей длилась недолго — уже на 70-й минуте Глинссон снова восстановил паритет.

После ничьей Франция сохранила первое место в группе D, имея 10 очков, тогда как Исландия занимает третье место с 4 пунктами. Второй с 7 баллами идет Украина.

В следующем туре 13 ноября Франция сыграет с Украиной, а Исландия встретится с Азербайджаном.

Исландия — Франция 2:2
Голы: Палссон, 39, Глинссон, 70 — Нкунуку 63, Матета, 68

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Украина в 4 туре победила Азербайджан (2:1).

