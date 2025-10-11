В Рейкьявике команда Сергея Реброва пять раз поразила ворота соперника, но и трижды позволила исландцам ответить. Героем встречи стал Руслан Малиновский, который феерично вернулся в главную команду страны после годичного перерыва, оформив дубль.

После этой победы украинцы имеют четыре очка и опережают «викингов», у которых три балла. Лидером группы остается Франция — с девятью очками, тогда как Азербайджан с одним пунктом замкнул турнирную таблицу.

Бывший хавбек сине-желтых Игорь Худобяк в эксклюзивном комментарии NV оценил игру сборной Украины, отметил лидеров команды и разобрал ошибки подопечных Реброва.

Игорь Худобяк объяснил, почему Украина пропустила трижды / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Я доволен игрой сборной Украины против Исландии. Есть три очка, победа. Ребята — молодцы. Больше всего мне понравились футболисты, которые давно не были в команде. Это Миколенко, который вернулся после травмы, и Малиновский. Они добавили свежести и сделали результат.

А вот не понравилось то, что мы пропустили три мяча — это много. Были ошибки, особенно на правом фланге. Также не хватало контроля мяча — сборная слишком быстро его теряла, не держала темп.

Да, Малиновский — хороший игрок. Возможно, сборной не хватало его лучшей формы. Но эта победа — заслуга всей команды. При счете 3:3 сработали замены: вышли свежие игроки, добавили темпа, создали моменты и забили решающие голы.

Ошибка Трубина в первом голе? Футбол — это игра ошибок, и они всегда будут. Главное, чтобы Анатолий оставался психологически устойчивым и продолжал работать, исправляя эпизоды. Но в остальных двух голах вины Трубина нет, там было трудно что-то сделать.

Вообще Украина позволила Исландии сравнять счет из-за отсутствия контроля мяча. Были хорошие контратаки, но не реализовали шанс забить четвертый гол в начале второго тайма, чтобы сделать преимущество более комфортным. Разница в два мяча — очень шаткая. Хорошо, что в конце сработали замены, освежили игру, и благодаря этому команда снова вышла вперед и вырвала победу.

Но даже после этой победы я бы не сказал, что Украина — фаворит в борьбе за второе место в группе. Просто появилось больше шансов на него, а также на выход в плей-офф. Все решат следующие три матча, особенно встреча с Азербайджаном", — подытожил Худобяк.

13 октября «сине-желтые» сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

Ранее мы писали, что легенда украинского клуба вынес приговор Трубину после ошибки против Исландии.