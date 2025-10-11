«Довели людей до инфаркта». Сборная Украины разочаровала легендарного нападающего игрой против Исландии

В пятницу, 10 октября, сборная Украины одержала выездную победу над Исландией в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

Матч получился чрезвычайно драматичным: подопечные Сергея Реброва забили пять мячей, но трижды позволили сопернику поразить собственные ворота.

Несмотря на положительный результат, игра «сине-желтых» вызвала противоречивые эмоции у автора первого гола в истории сборной Украины Ивана Гецко. Легендарный нападающий признался, что доволен победой, однако его разочаровало само качество игры команды, которая дважды позволила исландцам сравнять счет.

Кроме этого, эксперт отметил, что остался расстроен действиями линии атаки, в частности появлением Ваната в стартовом составе. Также он высоко оценил феерическое выступление Руслана Малиновского.

Иван Гецко высказался о Трубине / Фото: dynamo.kiev.ua

— Иван Михайлович, как вам победа Украины над Исландией?

Победой я доволен, но самой игрой — не очень.

— Что больше всего вас разочаровало?

Разочаровало то, что такая команда, как сборная Украины, ведя в счете 3:1, допустила такие грубые ошибки. Это очень обидно. Так нельзя играть. Мы довели людей до инфаркта. Когда выигрываешь с таким счетом, нужно спокойно довести матч до логического завершения, контролировать ситуацию. А мы сделали все наоборот — дали сопернику шанс и получили 3:3. Это неприемлемо.

Но в то же время надо поблагодарить сборную — она сумела найти в себе силы, чтобы снова переломить ход игры и одержать такую нужную победу, которая, по моему мнению, может стать решающей.

— Как вам игра Малиновского?

Отлично. Невероятно сыграл. Но, честно говоря, после первого тайма я бы его заменил. Во втором Руслан уже подсел — он полностью отдался игре, показал все свои лучшие качества в первом тайме, и этого хватило, чтобы стать лучшим игроком матча. После травмы ему еще тяжело, это видно — пока не хватает сил на два тайма. Но в первом он выложился на все сто. Мне очень приятно, что парень возвращается в большой футбол.

— А были те, кто разочаровал вас в матче?

Не очень доволен игрой линии атаки. Откровенно говоря, появление Ваната в стартовом составе меня удивило. На сегодня он не в лучшей форме, и впереди у него не все получалось, как хотелось бы.

— Первый пропущенный гол — ответственность Трубина?

Думаю, сто процентов. Он это понимает сам. Уверен, сделает выводы и больше таких ошибок не допустит.

— Теперь стоит поставить другого голкипера против Азербайджана?

Нет-нет, не дай Бог. Мы знаем, что даже великие вратари делали гораздо худшие ошибки, но оставались основными в своих командах. Этот пропущенный гол никак не повлияет на позиции Анатолия.

— Теперь Украина — главный фаворит в борьбе за второе место?

Скажу честно: мы сделали важный шаг, но вопрос еще не закрыт. Надо оставаться объективными. Все задуманное нужно воплотить в действиях и доказать — сначала себе, а потом другим, — что сегодня у нас действительно очень хорошая команда.

После этой победы украинцы имеют четыре очка и опережают «викингов», у которых три балла. Лидером группы остается Франция — с девятью очками, тогда как Азербайджан с одним пунктом замкнул турнирную таблицу.

