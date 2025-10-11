Бывший игрок львовских Карпат Михаил Кополовец высказался о первом пропущенном голе сборной Украины в матче против Исландии в отборе на ЧМ-2026.

В Рейкьявике сине-желтые победили со счетом 5:3. Уже на 14-й минуте Руслан Малиновский открыл счет после передачи Виталия Миколенко. Но впоследствии исландцы восстановили равновесие — Микаэль Эллертссон прорвался по левому флангу и неожиданно пробил в ближний угол, который «потерял» Анатолий Трубин.

В разговоре с журналистом NV Михаил Кополовец отметил, что этот эпизод неприятный, но вратаря не стоит строго критиковать.

«Да, момент был неприятный. Но сколько раз Трубин спасал сборную — так что этот эпизод можно простить. Ему не подобает пропускать такие голы, но там провалился правый фланг, поэтому это комплексная ошибка. Он пошел на прострел, а соперник пробил в ближний угол. Анатолий ожидал передачу. Так что давайте простим — Трубин сейчас один из самых стабильных игроков сборной. Тем более, команда выиграла и подстраховала его», — сказал Кополовец.

Отметим, что 13 октября «сине-желтые» сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

