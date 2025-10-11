«А что там эта Исландия?». Кополовец расхвалил сборную Украины после первой победы в отборе на ЧМ-2026

Это первая победа команды Сергея Реброва в отборе на чемпионат мира-2026. До этого сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1). Теперь украинцы имеют четыре очка и опережают «викингов», у которых три балла. Исландцы также проиграли французам (1:2), но разгромили азербайджанцев (5:0).

Журналист NV Андрей Павлечко пообщался с легендарным игроком львовских Карпат Михаилом Кополовцом. Экс-футболист похвалил сборную Украины за победу в Рейкьявике, отметил роль Руслана Малиновского и объяснил, что именно ему не понравилось в игре главной команды страны.

Михаил Кополовец поражен игрой сборной Украины / Фото: ФК Карпаты Львов

— Михаил, довольны победой сборной Украины?

Конечно, доволен. Ребята — молодцы, проявили характер, забили много голов. Мы увидели, что команда может играть. А что там та Исландия? Вот посмотрели — и что, наша команда слабее их? Нет. Хотя перед игрой многие говорили о силе Исландии. Понятно, когда мы играем с Азербайджаном вничью, любой соперник кажется сильным. Но мы можем и должны побеждать такие сборные, что и доказали.

— Что больше всего понравилось в игре сборной?

Прежде всего игра Руслана Малиновского. Я еще до матча говорил, что он — самый недооцененный и нереализованный игрок сборной Украины. К сожалению, у него сначала был конфликт в команде, потом травма. Но он доказал, что является сильным футболистом и может быть одним из лидеров.

Во-вторых, понравилась общая отдача. Ребята были настроены, играли не за тренеров и не за себя, а за всю страну. Молодцы. Да, наши игроки не любят критику, но как не критиковать, когда с Азербайджаном играешь вничью? Против таких команд все ждут победы. Если мы и дальше будем играть так, как против Исландии, проблем не будет.

— А что не понравилось?

То, что при счете 3:1 мы легко пропустили два гола. Вот эти моменты насторожили. Пришла какая-то «расслабуха». Я не понимаю, как такое допустили. Но хорошо, что быстро исправились и забили еще.

— А можно сказать, что это победа имени Малиновского?

Он задал хороший тон игре. Но после этого были и классные замены — Очеретько хорошо вошел в игру, Довбик тоже усилил. Малиновский выглядел уверенно и солидно, набрал отличную форму. Я уже говорил: этот футболист может еще много дать сборной. Он — шикарный, но недооцененный и нереализованный игрок. Мне он всегда нравился. Когда-то он очень хорошо играл за сборную, потом произошел конфликт, травма — и о нем будто забыли. Поэтому я искренне рад, что он вернулся и снова показал высокий уровень.

13 октября «сине-желтые» сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

