«Увидим лучшую команду». Кучер предостерег сборную Украины перед матчем с Исландией
Сборная Украины перед матчем против Франции (Фото: УАФ)
В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет против Исландии в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.
После сентябрьских поединков «сине-желтые» имеют одно набранное очко благодаря ничьей с Азербайджаном (1:1). Ранее команда Сергея Реброва уступила Франции (0:2) и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.
Исландцы также проиграли «Ле Бльо" (1:2), но разгромили Азербайджан со счетом 5:0 и идут вторыми в группе.
Журналист NV Андрей Павлечко пообщался с бывшим капитаном сборной Украины Александром Кучером. Легенда Шахтера, а ныне главный тренер Черноморца, объяснил, почему украинская команда не является фаворитом матча, отметил сильные стороны Исландии и поделился своим прогнозом на игру.
— Александр, Украина сыграет против Исландии. Выглядим фаворитами или все же шансы равны?
Знаете, трудно говорить о фаворитах. Мы уже имели матч с Азербайджаном — тоже считали, что Украина будет фаворитом. По контролю мяча это так и было, но по созданным моментам — нет. На бумаге все выглядит просто, а на поле все по-другому. Думаю, с Исландией тоже будет непросто, ведь это очень важная игра для обеих команд. Именно здесь может решиться судьба путевки в плей-офф чемпионата мира. Кто будет сильнее в этом матче, тот пойдет дальше. Все будет на кону. Конечно, хочется победы, но легко не будет — надо надеяться на лучшее.
— Какие сильные стороны Исландии вы бы выделили?
Исландия — это команда-бойцов. Они всегда работают до конца, не останавливаются, играют друг за друга. Очень компактные, дисциплинированные, хорошо используют стандарты. Надо быть внимательными именно в этих эпизодах.
— Благодаря чему Украина может победить?
После первых двух матчей мы получили хорошую «встряску». Думаю, ребята сделали выводы, пересмотрели свое отношение, и теперь увидим другую сборную — такую, какой она была в свои лучшие времена.
— А где могут быть проблемы?
В составе много игроков из Динамо и Шахтера, и мы видим, что их эмоциональное состояние сейчас не самое лучшее. Это может сказаться и в сборной. Но если они настоящие профессионалы — смогут собраться и выйти из этого состояния.
— Игра будет открытой?
Хотелось бы, но, думаю, из-за высокой цены результата игра будет осторожной. Ожидаю минимальный счет, и очень надеюсь, что в нашу пользу.
— В прошлом году Украина выбила Исландию (2:1) в финале плей-офф к Евро-2024. Для них это будет реванш?
Нет, это уже совсем другая история. Не стоит проводить параллели — каждый матч новый, к нему надо подходить по-новому. Это как уже прочитанная книга — перелистывать ее не стоит.
— И ваш прогноз на матч?
Победа Украины.
