«Ребятам нелегко под давлением». Футболистка из Киева объяснила преимущество сборной Украины над Исландией

Подопечные Сергея Реброва подходят к матчу после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1). В свою очередь, команда Арнара Гуннлаугссона также уступила «Ле Бле" (1:2), но уверенно переиграла Азербайджан — 5:0.

История противостояний между сборными Украины и Исландии насчитывает пять матчей. Впервые команды встретились в отборе на Евро-2000: тогда «сине-желтые» дома сыграли вничью (1:1), а в Рейкьявике одержали минимальную победу (1:0). В квалификации к чемпионату мира-2018 украинцам было сложнее — ничья в Киеве (1:1) и поражение на выезде (0:2).

Самое свежее противостояние состоялось весной прошлого года — тогда сборная Украины обыграла Исландию (2:1) в финале плей-офф Евро-2024 и добыла путевку на континентальное первенство.

Накануне поединка журналист NV Андрей Павлечко пообщался с игроком женской сборной Украины Анной Петрик. Футболистка, которая в 2022 году выступала за исландский Брейдаблик, поделилась мыслями о главной команде страны, ее психологической готовности и преимуществах над соперником.

Анна Петрик выступает за Металлист 1925 / Фото: УАФ

— На что особенно надо обратить внимание, играя против исландцев?

На национальном уровне любой матч — это особая игра для обеих команд, потому что каждая представляет свою страну и стремится к максимальному результату. Я считаю, что сборная Исландии ментально и психологически другая. Уверена, что индивидуально наша команда сильнее — и мы должны это использовать.

— Возможно, следите за их мужской сборной?

Я не слежу за сборной Исландии, но слежу за нашими ребятами. Уверена, что мы более сильная команда. Что нам не хватает — трудно сказать, каждый видит по-своему. В любом случае я всегда хочу поддержать ребят — и во времена поражений, и во времена побед. Никто не знает, что происходит внутри команды.

Можно много говорить об игре сборной — все мы эксперты и критики, но поддержка в трудные моменты важнее. Уверена, ребятам нелегко с таким давлением.

Недавно наша сборная уже играла против Исландии. Они знают эту команду и понимают, как действовать. Единственное — сейчас разное состояние команд: одна фаворит (Исландия, прим.), другая (Украина, прим.) находится под волной критики и должна через эти матчи улучшить свое положение. Давление — разное.

Наши ребята имеют свои сильные стороны, лучшие качества, которые нужно показать. Исландия — свои. Иногда показатели — не главное. Поэтому будем болеть и верить в лучшее.

— А как исландцы празднуют победы?

Их празднования почти не отличаются от наших. Возможно, добавляют немного своих традиций — и все. Это семейная атмосфера команды: иногда играют в игры. Кстати, это очень интересно и никогда не скучно.

