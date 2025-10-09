«Тренируются и учителя, и продавцы». Игрок сборной сравнила исландский и украинский футбол

В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026. NV проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

После октябрьских матчей против Франции (0:2) и Азербайджана подопечные Сергея Реброва занимают третье место в группе, имея один набранный балл благодаря ничьей в Баку (1:1). Команда Арнара Гуннлаугссона идет второй с тремя очками: исландцы разгромили Азербайджан (5:0), но уступили Франции (1:2), хотя во время игры вели в счете.

Украина пять раз встречалась с Исландией. Впервые — в отборе на Евро-2000: тогда «сине-желтые» дома сыграли вничью (1:1), а в Рейкьявике одержали победу (1:0). В квалификации к чемпионату мира-2018 команде Андрея Шевченко было сложнее — ничья в Украине (1:1) и поражение на выезде (0:2).

Драматическими были и события в плей-офф отбора на Евро-2024. Исландцы открыли счет в первом тайме благодаря голу Альберта Гудмундссона. Однако во второй половине Виктор Цыганков восстановил равновесие, а в конце матча Михаил Мудрик принес сборной Украины путевку на чемпионат Европы.

Накануне матча журналист NV Андрей Павлечко пообщался с Анной Петрик, игроком Металлиста 1925 и главной женской команды страны, которая в 2022 году выступала за исландский Брейдаблик. В разговоре она сравнила украинский и исландский футбол, рассказала об отличиях в ментальности и о том, как ее одноклубницы совмещали тренировки с основной работой.

Анна Петрик во время карьеры в Исландии / Фото: ФК Брейдаблик

— Как футбол в Исландии отличается от украинского?

Это разные уровни игры. Каждый чемпионат имеет свои особенности: где-то больше тактики, где-то игра более силовая или атлетическая. В Исландии футбол значительно физический — много борьбы, каждая команда дает серьезное сопротивление. Там нет аутсайдеров: все стремятся к максимуму, и борьба идет в каждом матче.

Не хочу сказать, что в Украине кто-то не стремится к победам, но реальность такова, что есть команды, которые заметно слабее — в силу разных обстоятельств: слишком молодой или неопытный состав и тому подобное. В то же время радует, что появляются молодые перспективные игроки, которые, надеюсь, смогут выйти на высокий уровень. Немного огорчает лишь то, что при нашем количестве населения таких девушек гораздо меньше, чем в Исландии.

— Чем исландки отличаются от украинок в ментальности, стиле игры, отношении к тренировкам?

Мы разные ментально. Там — хотят и делают, а у нас — нужно направлять. Кроме того, в Исландии есть система, которая помогает всем клубам работать на сборную — от младших до старших команд. Многие футболистки едут играть в Европу, учатся, работают — и все это не мешает им прогрессировать.

— Были ли в команде не профессиональные футболистки? Кем они работали в повседневной жизни?

Почти все девушки имели основную работу: кто-то тренирует, кто-то работает в школах учителями или продавцами в магазинах. А вечером приходили на тренировку и выкладывались на 100%, потому что искренне любят футбол. Именно любовь к своему делу открывает больше всего возможностей.

