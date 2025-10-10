«Он невероятно сильный и быстрый»: в сборной Исландии назвали самого опасного футболиста Украины

Форвард сборной Исландии Арнар Харальдссон высказался о подопечных Сергея Реброва перед матчем третьего тура отборочного раунда чемпионата мира-2026. На нашем сайте будет онлайн-трансляция игры в Рейкьявике с видеоповторами голов.

22-летний футболист Лилля выделил форварда Артема Довбика, против которого успел проиграть в поединке Лиги Европы.

«Я играл против него совсем недавно. Он не реализовал свои уже знаменитые пенальти, но он невероятно сильный и быстрый, поэтому нам нужно внимательно за ним следить», — цитирует Гаральдссона Visir.

Напомним, в матче Лиги Европы украинец дважды не смог забить с 11-метровой отметки, а его Рома проиграла Лиллю (0:1). В текущей кампании на клубном уровне Артем отметился одним забитым мячом и ассистом, провел 7 игр (258 минут суммарно).

Добавим, что 10 октября Исландия сыграет против сборной Украины. Встреча в Рейкьявике начнется в 21:45 по киевскому времени.

В первых двух турах команда Реброва добыла лишь один балл, сыграв вничью со сборной Азербайджана (1:1) и уступала Франции (0:2).

13 октября Украина проведет номинально домашний поединок против Азербайджана.

Ранее бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва.