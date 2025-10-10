«Это будет катастрофа». Легенда сборной Украины объяснил, что станет провалом для команды Реброва в матче против Исландии

После сентябрьских матчей сборная Украины имеет лишь одно очко — благодаря ничьей с Азербайджаном (1:1). Ранее подопечные Сергея Реброва уступили Франции (0:2) и сейчас занимают третье место в своей группе.

Исландия, в свою очередь, также проиграла «Ле Бле" (1:2), но уверенно разгромила Азербайджан со счетом 5:0. Благодаря этому подопечные Арнара Гуннлаугссона набрали три очка и занимают второе место.

Впереди — очная встреча в Рейкьявике, которая может стать определяющей для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира.

Журналист NV Андрей Павлечко пообщался с автором первого гола в истории сборной Украины Иваном Гецко. Легендарный форвард оценил шансы команды Сергея Реброва и объяснил, почему, по его мнению, Исландия сейчас выглядит более сплоченной и стабильной.

Иван Гецко рассказал о недостатках сборной Украины / Фото: dynamo.kiev.ua

— Как считаете, Иван Михайлович, Украина против Исландии — фаворит или нет?

Я бы не сказал, что мы фавориты. Мы знаем, что Исландия сейчас имеет большие амбиции, у них хороший фундамент и четкое понимание своей игры. Но и у нас есть сборная Украины — с рядом классных футболистов, игроков, которые имеют имя в стране, в Европе, в мире. Если они захотят, то способны совершить настоящее чудо. Очень хочется в это верить.

— Возможно, смотрели матчи Исландии в отборе. Какие их сильные стороны? В чем они могут превосходить Украину?

Если честно, у них очень хорошая командная игра. Они прекрасно дополняют друг друга, имеют налаженные связи, хорошо понимают партнеров. Есть и футболисты высокого уровня. Но, в конце концов, все зависит от настроя. Если мы сыграем в тот футбол, который можем и умеем показывать, тогда и у нас может произойти маленькое чудо. А если снова каждый будет играть сам за себя — ничего хорошего не будет.

Мне очень хочется, чтобы Украина показала то качество игры, которого мы все ждем. Мы же знаем, что имеем игроков, которые выступают на высоком европейском уровне. Почему этого не видно в сборной? Это вопрос скорее к тренерскому штабу. Но несмотря на все я верю, что если мы соберемся как команда, то можем играть на уровне с кем угодно. Мы неоднократно доказывали это — с Бельгией, Францией, командами, которые намного сильнее Исландии. Это показатель того, что потенциал у нас большой. Есть имена, есть игроки высокого уровня. Но пока нет командной игры — и это немного обидно, потому что наша сборная не заслуживает того места, которое сейчас занимает в таблице.

— Где у нас могут возникнуть проблемы?

Вы же знаете исландцев — они хорошо играют на стандартах. И против нас будут использовать те же методы. У них много высокорослых футболистов, которые хорошо выбирают позицию и уверенно действуют на втором этаже. Но если грамотно сыграть персонально, не дать сопернику сыграть по мячу, это все можно нейтрализовать.

Главное — надежность и дисциплина. Чтобы каждый игрок отвечал за свой эпизод, добегал до конца, не выключался из игры, чтобы была подстраховка. Это и есть командная игра, которой нам сейчас очень не хватает. Хочется, чтобы все поняли: второго такого шанса может больше не быть. И это должно стать стимулом, чтобы зажать пояса крепче и показать ту игру, которую от нас ждет вся страна.

— Имеете в виду, что надо выходить как на финал, как на последний матч?

А как же иначе? У нас второго шанса не будет. Если потеряем очки — это будет катастрофа. Нас неправильно поймут. И я первый буду тем, кто не сможет этого принять. Потому что такой сборной, как сейчас, у нас давно не было — по подбору футболистов, по потенциалу. Надо выходить и побеждать.

Отметим, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени в столице Исландии — Рейкьявике.

