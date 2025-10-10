В сентябре 2025-го сборная Украины начала выступления в отборе на чемпионат мира (Фото: REUTERS/Florion Goga)

В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет против Исландии в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

Матч состоится в Рейкьявике и может стать решающим для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф.

После сентябрьских поединков украинцы занимают третье место в турнирной таблице с одним очком: ничья с Азербайджаном (1:1) и поражение от Франции (0:2). Исландия же идет второй после поражения от «Ле Бле» (1:2) и уверенной победы над азербайджанцами (5:0).

Реклама

Журналист NV Андрей Павлечко пообщался с Иваном Гецко, легендарным форвардом украинской сборной и автором ее первого гола в истории. Бывший футболист отметил, что после неудачного старта в отборе для команды Сергея Реброва может не быть второго шанса.

Иван Гецко не может даже представить победу Исландии / Фото: ФК Черноморец

«У нас есть очень высококлассные игроки, которые играют на высоком уровне. То, что нет командной игры и нет результата, немного беспокоит. Не совсем понятно, почему так происходит. Но все соперники прекрасно понимают, что к матчу против сборной Украины нужно готовиться максимально тщательно.

Все же я больше отдаю предпочтение Украине, чем Исландии. Давайте будем реалистами: посмотрите на историю — где и когда играла Исландия и где она побеждала нашу команду. Да, был случай, но это скорее парадокс. Для меня это дико, но это жизнь. Футбол сейчас играют везде, и любой результат возможен.

Поэтому очень важно осознать: второго шанса у нас может не быть. Мы обязаны работать только на результат и победу".

Гецко прогнозирует осторожную и тактическую игру с первых минут до первой ошибки.

«Ожидаю, что с первых минут это будет закрытая, осторожная игра. Как говорят, «игра до ошибки» — обе команды будут ждать ошибку соперника. Если первый тайм пройдет без критических ошибок, он будет достаточно осторожным, в закрытом темпе.

Второй тайм, без сомнения, внесет свои коррективы. Если счет после перерыва будет 0:0, команде придется действовать активнее: пробивать оборону соперника, делать прогрессивные действия, чтобы достичь результата.

На это мы пойдем, потому что другого выбора нет. Нужно побеждать как никогда раньше. И я уверен, что это осознают все — и тренерский штаб, и игроки.

Матч в отборе на ЧМ-2026 — это не просто игра, это шанс для футболистов показать себя, повысить свой уровень, заявить о себе на международной арене. Они это понимают. Они взрослые профессионалы и знают, что чтобы себя «продать» и достичь высокого уровня, нужно демонстрировать максимальный футбол в таких матчах", — сказал Гецко.

Ранее мы писали, что легенда сборной Украины объяснил, что станет провалом для команды Реброва в матче против Исландии.