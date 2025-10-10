Поединок квалификации чемпионата мира по футболу состоится 10 октября в Рейкьявике.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.

В букмекерских конторах фаворит встречи команда Сергея Реброва. Котировки на поединок такие: победа Украины — 2.49, ничья — 3.35, победа Исландии — 2.95.

Ожидается, что украинцы добудут минимальную победу со счетом — 1:0. Победный гол, вероятней всего, забьет Артем Довбик.

Напомним, что напрямую из группы на чемпионат мира выйдет победитель. Обойти Францию будут крайне сложно. Второй место дает шанс пробиться на мундиаль сквозь стыковые матчи. И как раз за вторую позицию ведут борьбу Украина и Исландия.

Турнирное положение

