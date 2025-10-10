«Мы победим». Бывший нападающий сборной Украины назвал точный счет матча против Исландии

10 октября, 15:39
Сборная Украины после матча против Франции после матча против Франции (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Иван Гецко спрогнозировал результат матча Украина — Исландия в третьем туре отбора на чемпионат мира-2026.

Мы проведем онлайн-трансляцию этой встречи.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола сборной Украины высказал оптимистичный прогноз для национальной команды:

«Я хотел бы, чтобы мы победили. Думаю, результат матча будет минимальным. Мы победим со счетом 2:1 или 1:0», — сказал Гецко.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в столице Исландии — Рейкьявике.

Отметим, что после сентябрьских поединков украинцы занимают третье место в турнирной таблице с одним очком: ничья с Азербайджаном (1:1) и поражение от Франции (0:2). Исландия же идет второй после поражения от «Ле Бле" (1:2) и уверенной победы над азербайджанцами (5:0).

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Исландии

