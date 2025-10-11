После игры главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал первую победу команды в квалификационном этапе ЧМ-2026.

«Я думаю, у нас все матчи тяжелые. Если вы видите, перед каждым сбором есть очень много травмированных игроков, к сожалению. Но благодарен, сегодня все игроки понимали, для кого мы играем и отдали все силы на поле.

С Исландией всегда очень тяжело играть. Я видел очень много их игр. Особенно дома когда играют, они очень мощные, дают очень много борьбы. Сегодня очень важно было выиграть эту борьбу, надо посмотреть по проценту.

Но я считаю, если мы выиграли игру, то игроки действительно отдавали себя, и как вы сказали, после 3:3 мы не пытались сохранить этот результат, мы шли вперед и все делали для победы", — сказал Ребров в комментарии для MEGOGO.

Также наставник главной команды страны резко отреагировал на вопрос о стартовом составе сборной Украины на матч против Исландии.

«Неочевидный выход Калюжного? Вы мне скажите, а какой выбор очевиден? Если посмотреть, то о любом выборе тренера говорят, что должен был быть иным. Я очень благодарен игрокам и есть результат, а если бы его не было, то говорили бы, что все игроки, которые вышли, это в никуда. К сожалению, такое общество сейчас и восприятие нашей сборной. Сказал после Азербайджана, что мы все поддерживаем ВСУ, но сейчас совсем другая история с национальной сборной: если какая-то потеря очков, то все», — заявил Ребров.

Героем матча стал Руслан Малиновский, который впервые за долгое время вернулся в сборную. Ранее полузащитник не играл из-за травмы, а в поединке против Исландии отметился дублем. Ранее он забивал за сборную еще в 2022 году.

«Выход Малиновского в старте? Руслан — это игрок, который в любом состоянии приезжает и дает максимум. Я знаю его возможности, мы его всегда вызываем и он нам помог сегодня. То же касается Гуцуляка: даже несмотря на травму считаю, что они оба сыграли очень хорошо. Даже если не брать во внимание голы, они работали на атаку и оборону как вся команда», — сказал Ребров.

Также главный тренер ответил на вопросы о состоянии здоровья Георгия Судакова, который не смог доиграть этот матч из-за травмы, которую получил в первом тайме.

«Не знаю пока, видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен. Считаю, что у нас сейчас молодая и перспективная команда. Будем в дальнейшем бороться», — сказал Ребров.

Отметим, что Украина набрала четыре очка после трех туров и идет на втором месте в отборочной группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

Фото: flashscore.ua

13 октября команда Реброва сыграет в Кракове против Азербайджана в рамках отбора ЧМ-2026.

Кстати, ранее Украина сыграла вничью с Венгрией в сумасшедшем матче квалификации молодежного Евро-2027.