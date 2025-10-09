Исландия — Украина: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026
Болельщики сборной Украины (Фото: Reuters)
Украинская сборная сыграет третий поединок квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
После поражения от Франции и ничьи с Азербайджаном, украинцы на выезде встретятся с Исландией. Игра пройдет в Рейкьявике в пятницу, 10 октября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Смотрите онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина на сайте NV.
Поединок Исландия — Украина покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.
Турнирная таблица
Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, вторая команда попадет в стыковой турнир.
