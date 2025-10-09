Исландия — Украина: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026

9 октября, 13:52
Болельщики сборной Украины (Фото: Reuters)

Болельщики сборной Украины (Фото: Reuters)

Украинская сборная сыграет третий поединок квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

После поражения от Франции и ничьи с Азербайджаном, украинцы на выезде встретятся с Исландией. Игра пройдет в Рейкьявике в пятницу, 10 октября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Смотрите онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина на сайте NV.

Поединок Исландия — Украина покажет медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция будет доступна на бесплатном канале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях, а также на канале Megogo Футбол 1 на цифровой платформе.

ЧМ-2026 по футболу. Плюс Египет: список команд, которые уже вышли на мундиаль — онлайн

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, вторая команда попадет в стыковой турнир.

Ранее бывший наставник национальной команды Мирон Маркевич спрогнозировал результат матча сборной Украины с Исландией.

Также стало известно, почему голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не поможет сборной Украины в октябрьских поединках отбора на ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026 Сборная Исландии

