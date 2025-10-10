Исландия — Украина. Онлайн обзор матча квалификации ЧМ-2026 — видео
Украинцы открыли счет (Фото: УАФ)
Поединок отборочного турнира чемпионата мира по футболу пройдет 10 октября в Рейкьявике.
Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина. Здесь будем сообщать счет поединка, давать авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен обзор матча.
ИСЛАНДИЯ — УКРАИНА — 1:1 (обновляется)
0:1. Малиновский, 14
1:1. Эллертссон, 35
В другом матче нашей группы встретятся Франция и Азербайджан. Начало обоих поединков в 21:45 по киевскому времени.
Смотрите результаты и видеообзоры всех матчей отборочного турнира ЧМ-2026 за 10 октября.
Ранее мы давали список команд, которые уже пробились на чемпионат мира по футболу 2026 года. Напомним, что мундиаль пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. На турнире футболисты будут играть уникальным мячом.