Поединок отборочного турнира чемпионата мира по футболу пройдет 10 октября в Рейкьявике.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина. Здесь будем сообщать счет поединка, давать авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен обзор матча.

Реклама

ИСЛАНДИЯ — УКРАИНА — 1:1 (обновляется)

0:1. Малиновский, 14

1:1. Эллертссон, 35

В другом матче нашей группы встретятся Франция и Азербайджан. Начало обоих поединков в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите результаты и видеообзоры всех матчей отборочного турнира ЧМ-2026 за 10 октября.

Ранее мы давали список команд, которые уже пробились на чемпионат мира по футболу 2026 года. Напомним, что мундиаль пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. На турнире футболисты будут играть уникальным мячом.