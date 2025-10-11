Главная звезда сборной Франции покинул команду перед игрой против Исландии в отборе ЧМ-2026

11 октября, 14:28
Поделиться:
Килиан Мбаппе в матче против Азербайджана (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Килиан Мбаппе в матче против Азербайджана (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Французская футбольная федерация (FFF) сообщила, что форвард Ле Бле Килиан Мбаппе пропустит выездной матч против Исландии в рамках отбора к чемпионату мира-2026.

Читайте также:
«К сожалению, такое сейчас общество»: Ребров — о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского

В заявлении FFF говорится, что 26-летний звездный футболист получил травму в игре с Азербайджаном  (3:0). Килиан досрочно вернется в расположение Реала и начнет процесс восстановления.

Реклама

Кстати, Мбаппе стал героем матча с азербайджанской командой. Форвард открыл счет перед самым перерывом, а затем ассистировал Адриену Рабьо во втором тайме. На 83-й минуте из-за полученной травмы его заменил Флориан Товен.

Отметим, Мбаппе отметился голом в десятой игре подряд и ему нужно забить еще пять раз, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории французской сборной. Сейчас у Килиана — 53 гола в футболке Ле Бле, а у бывшего форварда Оливье Жиру — 57.

Добавим, что Франция набрала девять очков в трех матчах и уверенно лидирует в группе D.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Украина занимает вторую строчку, а 13 октября в матче против Азербайджана может улучшить свое положение. В то же время команда Дидье Дешама встретится с Исландией в Рейкьявике, где в безумной битве с восемью голами Викинги проиграли подопечным Сергея Реброва.

На нашем сайте есть видеообзор матча Исландия — Украина.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Чемпионат мира по футболу Травма Сборная Франции Сборная Исландии Килиан Мбаппе сборная Азербайджана

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies