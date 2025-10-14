Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира

14 октября, 22:51
Роналду — легенда футбола (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в первом тайме отборочного матча чемпионата мира 2026 года против Венгрии.

Это 40-й и 41-й голы Роналду в отборочных турнирах на мировое первенство. Он стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ.

Португалец установил новый рекорд, обойдя бывшего нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который забил 39 голов в отборе, но никогда не играл на чемпионате мира.

Третьим в списке лучших бомбардиров квалификации идет аргентинец Лионель Месси — 36 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории отбора на ЧМ:

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 41 гол

2. Карлос Руис (Гватемала) — 39

3. Лионель Месси (Аргентина) — 36

4. Али Даеи (Иран) — 35

5. Роберт Левандовский (Польша) — 33

Добавим, что Роналду играл на пяти чемпионатах мира (2006−2022) и планирует выступить на шестом. Лучший результат Португалии за этот период — четвертое место в 2006 году.

Мы писали, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.

