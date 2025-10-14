Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира
Роналду — легенда футбола (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в первом тайме отборочного матча чемпионата мира 2026 года против Венгрии.
Это 40-й и 41-й голы Роналду в отборочных турнирах на мировое первенство. Он стал лучшим бомбардиром в истории квалификации ЧМ.
Португалец установил новый рекорд, обойдя бывшего нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса, который забил 39 голов в отборе, но никогда не играл на чемпионате мира.
Третьим в списке лучших бомбардиров квалификации идет аргентинец Лионель Месси — 36 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории отбора на ЧМ:
1. Криштиану Роналду (Португалия) — 41 гол
2. Карлос Руис (Гватемала) — 39
3. Лионель Месси (Аргентина) — 36
4. Али Даеи (Иран) — 35
5. Роберт Левандовский (Польша) — 33
Добавим, что Роналду играл на пяти чемпионатах мира (2006−2022) и планирует выступить на шестом. Лучший результат Португалии за этот период — четвертое место в 2006 году.
