«У меня большое желание»: Месси назвал условия для игры на чемпионате мира-2026

3 ноября, 09:31
Лионель Месси в составе сборной Аргентины (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

38-летний футболист выразил желание выступить на турнире, но добавил, что все будет зависеть от физической и игровой готовности.

«У меня большое желание и волнение по поводу участия на чемпионате мира 2026… Но я хочу приехать туда, чувствуя себя хорошо.

Мне нужно убедиться, что я готов внести свой максимальный вклад", — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, в 2005 году Лионель дебютировал в составе национальной команды. С тех пор он забил 112 голов и отдал 63 ассиста в 193 матчах. В 2022-м Лео стал чемпионом мира с командой, обыграв в финале Францию.

Ранее сообщалось, что Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии и получил неожиданный ответ.

Редактор: Дмитрий Данец

