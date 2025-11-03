«У меня большое желание»: Месси назвал условия для игры на чемпионате мира-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

38-летний футболист выразил желание выступить на турнире, но добавил, что все будет зависеть от физической и игровой готовности.

«У меня большое желание и волнение по поводу участия на чемпионате мира 2026… Но я хочу приехать туда, чувствуя себя хорошо.

Мне нужно убедиться, что я готов внести свой максимальный вклад", — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, в 2005 году Лионель дебютировал в составе национальной команды. С тех пор он забил 112 голов и отдал 63 ассиста в 193 матчах. В 2022-м Лео стал чемпионом мира с командой, обыграв в финале Францию.

Ранее сообщалось, что Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии и получил неожиданный ответ.