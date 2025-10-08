«Очень соскучился». Звезда сборной Украины отреагировал на возвращение в национальную команду после года перерыва

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свое возвращение в сборную Украины на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026.

Малиновский отметил, что находится в хорошей форме и стремится помочь команде, сообщает ВЗБІРНА.

«Мне позвонили администраторы и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, и с Ребровым разговаривал перед этим.

Я год не был в сборной, но время пролетело очень быстро. Очень рад вернуться и надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной. Очень соскучился.

Относительно физической формы, то чувствую себя хорошо. Впереди у нас два важных матча. Будем разбирать, готовиться", — сказал Малиновский.

Осенью 2024-го Руслан получил тяжелую травму — перелом малоберцовой кости и вывих сустава. Он вернулся к игре в марте 2025 года, однако вынужден был пропустить завершение сезона из-за повторного повреждения.

До этого момента Малиновский не вызывался в сборную с сентября 2024 года. На его счету 66 матчей, 7 голов и 8 ассистов в составе национальной команды.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).