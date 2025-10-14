«Ты незаменим»: жена Малиновского мило отреагировала на победный гол Руслана в матче против Азербайджана — фото
Руслан Малиновский забил в ворота Азербайджана (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Сборная Украины переиграла национальную команду Азербайджана (2:1) в квалификации на чемпионат мира-2026.
Победный гол команды Сергея Реброва забил полузащитник Руслан Малиновский.
Роксана, жена украинского футболиста, отреагировала на гол своего возлюбленного.
Девушка на своей странице в Instagram поддержала мужа и оценила его вклад в игру сборной Украины.
«Ты незаменим. Снова все сделал правильно».
Отметим, что в первом тайме встречи с Азербайджаном Малиновский также оформил ассист на Гуцуляка.
Руслан вернулся в сборную Украины после годичного перерыва, во время которого восстанавливался от перелома берцовой кости. В двух октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Малиновский забил три мяча, до этого оформил дубль в ворота Исландии.
Ранее сообщалось, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.