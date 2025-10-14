«Ты незаменим»: жена Малиновского мило отреагировала на победный гол Руслана в матче против Азербайджана — фото

14 октября
Руслан Малиновский забил в ворота Азербайджана (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины переиграла национальную команду Азербайджана (2:1) в квалификации на чемпионат мира-2026.

Победный гол команды Сергея Реброва забил полузащитник Руслан Малиновский.

Роксана, жена украинского футболиста, отреагировала на гол своего возлюбленного.

Девушка на своей странице в Instagram поддержала мужа и оценила его вклад в игру сборной Украины.

«Ты незаменим. Снова все сделал правильно».

instagram.com/roksana_m7
Фото: instagram.com/roksana_m7

Отметим, что в первом тайме встречи с Азербайджаном Малиновский также оформил ассист на Гуцуляка.

Руслан вернулся в сборную Украины после годичного перерыва, во время которого восстанавливался от перелома берцовой кости. В двух октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Малиновский забил три мяча, до этого оформил дубль в ворота Исландии.

Ранее сообщалось, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.

