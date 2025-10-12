Ребров рассказал, на чью помощь надеется в следующем матче отбора ЧМ-2026

12 октября, 21:17
Сергей Ребров надеется на поддержку поляков (Фото: УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 4 тура отбора на чемпионат мира-2026 против Азербайджана поблагодарил Польшу за возможность проводить на ее территории домашние матчи.

Наставник сборной Украины высоко оценил условия в Польше и выразил уверенность, что поляки поддержат «сине-желтых» на стадионе в Кракове, сообщает Украинская ассоциация футбола.

«Я считаю, что очень важна наша поддержка — поддержка украинцев, поддержка поляков. И вообще мы очень благодарны Польше, что она предоставляет нам возможность играть. Всегда очень хорошие условия.

И я уверен, что завтра на стадионе будут не только украинцы, но и поляки, которые поддерживают Украину", — сказал Ребров.

Матч Украина — Азербайджан состоится в Кракове завтра, 13 октября, в 21:45.

В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию (5:3) и вышла на второе место в группе.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша Сборная Украины Сергей Ребров ЧМ-2026 сборная Азербайджана



