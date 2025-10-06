Экстренный вызов. Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026

Полузащитника донецкого Шахтера Олега Очеретько вызвали в сборную Украины перед октябрьскими матчами отбора на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ,

Очеретько заменит в составе Александра Зубкова, который пропустит ближайшие игры из-за повреждения.

Это уже второе изменение в составе сине-желтых. Ранее Ребров довызвал в команду хавбека Полесья Владислава Велетня.

Сбор национальной команды стартует 6 октября в Польше. 8-го числа украинцы вылетят в Рейкьявик, где 10 октября встретятся со сборной Исландии.

После возвращения в Польшу команда начнет подготовку к домашнему поединку с Азербайджаном, который состоится в Кракове 13 октября.

Украина сейчас занимает третье место в группе D, имея после двух туров одно очко. На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.