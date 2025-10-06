Экстренный вызов. Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026
Олег Очеретько (Фото: УАФ)
Полузащитника донецкого Шахтера Олега Очеретько вызвали в сборную Украины перед октябрьскими матчами отбора на чемпионат мира-2026.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ,
Очеретько заменит в составе Александра Зубкова, который пропустит ближайшие игры из-за повреждения.
Это уже второе изменение в составе сине-желтых. Ранее Ребров довызвал в команду хавбека Полесья Владислава Велетня.
Сбор национальной команды стартует 6 октября в Польше. 8-го числа украинцы вылетят в Рейкьявик, где 10 октября встретятся со сборной Исландии.
После возвращения в Польшу команда начнет подготовку к домашнему поединку с Азербайджаном, который состоится в Кракове 13 октября.
Украина сейчас занимает третье место в группе D, имея после двух туров одно очко. На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Ранее сообщалось, что Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.