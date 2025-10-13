Четыре изменения от Реброва. Стартовый состав Украины на матч отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном

13 октября, 20:27
Довбик сыграет с первых минут против Азербайджана (Фото: instagram.com/tema_dovbyk)

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со стартовым составом сине-желтых на номинально домашний поединок отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.

По сравнению с предыдущей игрой против Исландии Ребров сделал четыре изменения. Вместо травмированного Георгия Судакова в старте выйдет Назар Волошин, Егор Ярмолюк и Олег Очеретько заменят в центре поля Ивана Калюжного и Николая Шапаренко, а Артем Довбик сыграет в центре нападения вместо Владислава Ваната.

Стартовый состав Украины на матч с Азербайджаном:

Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Гуцуляк, Ярмолюк, Малиновский, Очеретько, Волошин — Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Ванат, Шапаренко, Назаренко, Бондаренко, Велетень, Калюжный.

Матч Украина — Азербайджан в Кракове начнется в 21:45 по Киеву. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию (5:3) и вышла на второе место в группе.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Редактор: Орест Дыда

