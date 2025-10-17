«На эйфории далеко не уедешь». Левченко рассказал о главных проблемах сборной Украины

17 октября, 19:55
Поделиться:
Евгений Левченко (Фото: x.com/elevchenko)

Евгений Левченко (Фото: x.com/elevchenko)

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко оценил победы сине-желтых над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1) в октябрьских поединках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Читайте также:
«Были проблемы»: Андрей Шевченко объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет

Левченко считает, что несмотря на положительные результаты, у сборной Украины осталось немало системных недостатков, которые требуют решения.

«Результат может несколько уменьшить критику, но проблемы в нашей игре никуда не делись. Если посмотреть, как сложно давались нам игры с Исландией и Азербайджаном, нам удалось забить практически все, что мы создали.

Реклама

Много вопросов оставляет отсутствие четкого понимания, во что мы играем. Запаса боеспособности где-то не хватает, логики в принятии решений. На эйфории далеко не уедешь. После 3:3 в Рейкьявике я уже думал, что это все для нас. К счастью, ребята продемонстрировали, что умеют вытягивать такие игры в свою пользу", — цитирует Левченко XSport.

После четырех туров Украина занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья.

Читайте также:
«Он уже сам ответил»: Шевченко прокомментировал интерес европейского клуба к Реброву

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Ребров отказался от баснословных денег ради сборной Украины.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies