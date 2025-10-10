Украина против Исландии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 10 октября — видео

10 октября, 10:54
Украина против Исландии (Фото: Reuters)

Украина против Исландии (Фото: Reuters)

Второй день октябрськой квалификационной кампании к чемпионату мира по футболу. Смотрите онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.

ЧМ-2026 по футболу. Плюс Алжир: список команд, которые уже вышли на мундиаль — онлайн

Пятница, 10 октября: отбор на ЧМ-2026

17:00. Казахстан — Лихтенштейн

21:45. Бельгия — Северная Македония

21:45. Исландия — Украина

21:45. Косово — Словения

21:45. Германия — Люксембург

21:45. Северная Ирландия — Словакия

21:45. Франция — Азербайджан

21:45. Швеция — Швейцария

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сборная Австрии одержала самую крупную победу в своей истории.

