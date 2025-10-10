Украина против Исландии: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 10 октября — видео
Украина против Исландии (Фото: Reuters)
Второй день октябрськой квалификационной кампании к чемпионату мира по футболу. Смотрите онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.
Пятница, 10 октября: отбор на ЧМ-2026
17:00. Казахстан — Лихтенштейн
21:45. Бельгия — Северная Македония
21:45. Исландия — Украина
21:45. Косово — Словения
21:45. Германия — Люксембург
21:45. Северная Ирландия — Словакия
21:45. Франция — Азербайджан
21:45. Швеция — Швейцария
Турнирные таблицы
