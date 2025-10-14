«Мы не играем оптимальным составом»: Ребров оценил победу над Азербайджаном и гол в ворота Украины

«После гола мы не отдавали мяч сопернику, до гола мы очень сильно прессинговали, а дальше — психология. Когда игроки забивают, они немного отдыхают, ведь прессинговать тяжело. До забитого мяча был качественный прессинг: мы отбирали и создавали моменты. Это была пауза на качественный отдых.

Замена Конопли — из-за травмы. Ярмолюк и Гуцуляк? Их замены связаны с травмами и усталостью".

Ребров высказался про пропущенный гол перед перерывом.

«Интенсивно играть второй матч очень трудно. Нам не все удавалось в начале второго тайма, но мы создавали моменты и забили. Тот гол, который мы пропустили — мы очень хотели прессинговать. То, что оставляем два против одного — это не нормально. Сделали выводы, и дальше такого не было».

Наставник национальной команды рассказал, почему команда 11 матчей подряд пропускает с разными соперниками.

«Нам вообще не получается сыграть оптимальным составом. Вы сказали перед игрой, что у нас 5 игроков атаки травмированы. Основные игроки, которые не могут сыграть в матче. Также травмы фланговых игроков, много повреждений. Те футболисты, которые приехали сюда, сделали все для победы. Сегодня были очень важные три очка, которые получились вполне заслуженными».

Ребров оценил шансы сборной Украины в борьбе за выход на чемпионат мира-2026.

«Во-первых, еще Исландия не обыграла Азербайджан. На том поле, где мы играли будет не так просто обыграть их. Я считаю, что Азербайджан — это квалифицированная команда, сегодня они очень качественно оборонялись. То же самое и с Францией, это еще будет через месяц. Для нас сейчас важно, чтобы вернулись травмированные игроки, мы вообще не играем оптимальным составом. Поэтому для меня это самое важное: чтобы вернулись травмированные и показали свой максимум за сборную Украины», — сказал Ребров в эфире MEGOGO.

Украина набрала семь очков и занимает второе место в отборочной группе. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

Фото: Flashscore.ua

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу.