Невероятный удар: в отборе на чемпионат мира-2026 забит гол с центра поля — видео
Сборная Сербии обыграла Андорру (Фото: REUTERS/Albert Gea)
В рамках квалификации к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Андорры и Сербии.
На 17-й минуте поединка футболист сборной Андорры Гийом Лопес отличился голом.
Игрок воспользовался ошибкой сербской команды и перехватил мяч в центральном круге. Затем Лопес нанес мощный удар с дальнего расстояния, отправив мяч прямо в сетку ворот соперника.
Отметим, что поединок закончился победой сборной Сербии — 3:1.
Ранее сообщалось, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.