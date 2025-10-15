В рамках квалификации к чемпионату мира-2026 состоялся матч между сборными Андорры и Сербии.

На 17-й минуте поединка футболист сборной Андорры Гийом Лопес отличился голом.

Игрок воспользовался ошибкой сербской команды и перехватил мяч в центральном круге. Затем Лопес нанес мощный удар с дальнего расстояния, отправив мяч прямо в сетку ворот соперника.

GOLAÇO DO ANDORRA



🇦🇩 Andorra 1x0 Sérvia 🇷🇸



⚽ Guillaume Lopez



🏆 Eliminatórias UEFA | Grupo K - Rodada 8



📺 @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/r9GZaz2nxe — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 14, 2025

Отметим, что поединок закончился победой сборной Сербии — 3:1.

Ранее сообщалось, что Швеция уволила тренера после провальных результатов в отборе ЧМ-2026.