Украина против Азербайджана: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 13 октября — видео

13 октября, 13:46
Поделиться:
В прошлом туре Азербайджан проиграл Франции (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

В прошлом туре Азербайджан проиграл Франции (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Еще восемь матчей будет сыграно в европейской квалификации к чемпионату мира по футболу. В одном из них сборная Украины встретится с азербайджанцами.

Читайте также:
Украина — Азербайджан: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026

Понедельник, 13 октября

21:45. Исландия — Франция

21:45. Северная Ирландия — Германия

21:45. Северная Македония — Казахстан

21:45. Словакия — Люксембург

21:45. Словения — Швейцария

Реклама

21:45. Уэльс — Бельгия

21:45. Украина — Азербайджан

21:45. Швеция — Косово

Турнирные таблицы

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил, что существует заинтересованность к его кандидатуре со стороны некоторых клубов.

Напомним, что сборная Ганы стала еще одним участником чемпионата мира по футболу. Смотрите полный список команд, которые уже пробились на мундиаль.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2026

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies