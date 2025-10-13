Украина против Азербайджана: расписание и результаты отборочных поединков ЧМ-2026 13 октября — видео
В прошлом туре Азербайджан проиграл Франции (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Еще восемь матчей будет сыграно в европейской квалификации к чемпионату мира по футболу. В одном из них сборная Украины встретится с азербайджанцами.
Понедельник, 13 октября
21:45. Исландия — Франция
21:45. Северная Ирландия — Германия
21:45. Северная Македония — Казахстан
21:45. Словакия — Люксембург
21:45. Словения — Швейцария
21:45. Уэльс — Бельгия
21:45. Украина — Азербайджан
21:45. Швеция — Косово
Турнирные таблицы
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подтвердил, что существует заинтересованность к его кандидатуре со стороны некоторых клубов.
Напомним, что сборная Ганы стала еще одним участником чемпионата мира по футболу. Смотрите полный список команд, которые уже пробились на мундиаль.