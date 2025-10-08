ЧМ-2026: расписание и результаты отборочных поединков 9 октября — видео
Хорватия и Чехия ведут борьбу за первое место в группе (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)
Очередной слот европейской квалификации чемпионата мира по футболу начнется с восьми матчей.
Четверг, 10 октября: отбор на ЧМ-2026
19:00. Финляндия — Литва
21:45. Австрия — Сан-Марино
21:45. Беларусь — Дания
21:45. Кипр — Босния и Герцеговина
21:45. Мальта — Нидерланды
21:45. Фареры — Черногория
21:45. Чехия — Хорватия
21:45. Шотландия — Греция
Турнирная таблица
Ранее тренер Мирон Маркевич назвал двух футболистов Динамо, которые не заслужили вызов в сборную Украины.