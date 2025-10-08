ЧМ-2026: расписание и результаты отборочных поединков 9 октября — видео

8 октября, 14:35
Поделиться:
Хорватия и Чехия ведут борьбу за первое место в группе (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Хорватия и Чехия ведут борьбу за первое место в группе (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Очередной слот европейской квалификации чемпионата мира по футболу начнется с восьми матчей.

Читайте также:
ЧМ-2026 по футболу. Список команд, которые уже вышли на мундиаль — онлайн

Четверг, 10 октября: отбор на ЧМ-2026

19:00. Финляндия — Литва

21:45. Австрия — Сан-Марино

21:45. Беларусь — Дания

21:45. Кипр — Босния и Герцеговина

21:45. Мальта — Нидерланды

21:45. Фареры — Черногория

Реклама

21:45. Чехия — Хорватия

21:45. Шотландия — Греция

Читайте также:
«Ножки тряслись»: новичок сборной Украины — о службе в ВСУ, реакции на решение Реброва и кумире в национальной команде

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее тренер Мирон Маркевич назвал двух футболистов Динамо, которые не заслужили вызов в сборную Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ЧМ-2026

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies