«Нельзя проигрывать». Тренер клуба УПЛ назвал решающий матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящих матчах сборной Украины против Исландии и Азербайджана в отборе на ЧМ-2026.

По мнению специалиста, поединок с Исландией может стать определяющим в борьбе за выход на мундиаль, сообщает Украинский футбол.

"Конечно, хочется, чтобы сборная победила в этих двух матчах, и мы получили очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Хочется, чтобы они подошли полностью подготовленными и достигли максимального результата.

Нельзя проигрывать Исландии. Поэтому, думаю, это будет такой очень важный период для нашей команды", — сказал Пономарев.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).