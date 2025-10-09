«Нельзя проигрывать». Тренер клуба УПЛ назвал решающий матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

9 октября, 10:48
Поделиться:
Виталий Пономарев (Фото: ФК ЛНЗ Черкассы)

Виталий Пономарев (Фото: ФК ЛНЗ Черкассы)

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящих матчах сборной Украины против Исландии и Азербайджана в отборе на ЧМ-2026.

Читайте также:
«Делал результат». Довбик назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную Украины

По мнению специалиста, поединок с Исландией может стать определяющим в борьбе за выход на мундиаль, сообщает Украинский футбол.

"Конечно, хочется, чтобы сборная победила в этих двух матчах, и мы получили очень хорошие шансы попасть на чемпионат мира. Хочется, чтобы они подошли полностью подготовленными и достигли максимального результата.

Реклама

Читайте также:
«Очень соскучился». Звезда сборной Украины отреагировал на возвращение в национальную команду после года перерыва

Нельзя проигрывать Исландии. Поэтому, думаю, это будет такой очень важный период для нашей команды", — сказал Пономарев.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Сборная Украины ЧМ-2026 Сборная Исландии сборная Азербайджана ЛНЗ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies