Звезду сборной Португалии исключили из команды перед матчем отбора ЧМ-2026 из-за проблем с физической формой

Звездный игрок Милана Рафаэль Леау не поможет сборной Португалии в ближайшем поединке квалификации чемпионата мира 2026 года против Венгрии.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Португалии, главный тренер Роберто Мартинес принял решение исключить 26-летнего вингера из заявки команды. Причина — неудовлетворительное физическое состояние футболиста.

В предыдущем матче отбора против Северной Ирландии (1:0) Леау вышел на поле лишь на 61-й минуте, заменив Педру Нету.

Матч Португалия — Венгрия состоится 14 октября. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что победитель Евро-2016 с Португалией Адриен Силва завершил карьеру в 36 лет.