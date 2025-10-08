«Шаг за шагом». Роналду озвучил главную цель сборной Португалии

8 октября, 17:13
Роналду продолжает феерить (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Звезда Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился амбициями национальной команды перед октябрьскими матчами квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Роналду подчеркнул, что главная цель сборной Португалии — попасть на мундиаль и выиграть его, сообщает A Bola.

«Мы должны думать о настоящем, шаг за шагом. Конечно, наша цель — попасть на чемпионат мира и выиграть его. Но важно сосредоточиться на каждом матче отдельно», — отметил Роналду.

Форвард отметил важность поддержки болельщиков.

«Мы играем дома, и это дает нам силу. Португальцы всегда с нами — независимо от результата. Это гордость — представлять свою страну», — заявил Криштиану.

11 октября сборная Португалии сыграет против Ирландии, 14-го против Венгрии. Сейчас в отборе к ЧМ-2026 именно команда Роберто Мартинеса уверенно возглавляет свою группу.

Финальная часть чемпионата мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

За 22 года выступлений в составе сборной Криштиану выиграл Евро-2016 и стал вице-чемпионом в 2004-м, а также дважды добыл трофей Лиги наций (2018, 2025). За свою карьеру форвард забил 946 голов на профессиональном уровне.

Ранее Роналду объяснил, почему не хочет завершить карьеру в 40 лет.

