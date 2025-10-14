«Это сыграло с нами злую​​ шутку»: герой сборной Украины рассказал, как удалось обыграть Азербайджан

Футболист считает, что это его cамый успешный приезд в сборную за всю историю, учитывая результативность.

«Три гола и результативная передача — это самый успешный приезд в сборную за всю историю? Если такие цифры — то, наверное, да. Не хочется никуда лететь, потому что впереди еще две игры, в которых это будет неважно. Нужно набирать минимум два очка.

Очень приятно, что забил мяч, и очень рад за Гуцуляка. Он очень хорошо работал — это было видно как на тренировках, так и в играх. У него есть очень классные качества: левая нога, и он хорошо играет головой. Сегодня забил головой и отдал голевую передачу. Поздравляю всех украинцев, всех болельщиков с этой победой".

Руслан рассказал, как изменилась сборная за год, который он пропустил из-за травмы.

«Появились некоторые молодые ребята, которые получили первый вызов. Конечно, не хватает некоторых игроков — таких как Яремчук, Зубков, Зинченко, Цыганков — тех, кто был раньше.

Я очень рад видеть всех — Миколенко, Шапаренко, Бущана, Забарного, Матвиенко — с кем мы были в сборной много лет. У нас всегда была прекрасная атмосфера, и я знаю, что ребята выходят и отдаются на поле на 100%".

Малиновский высказался о победах над Исландией и Азербайджаном.

«Конечно, есть давление, ответственность. Возможно, немного торопились в некоторых ситуациях — хотели забить быстрый мяч, второй гол, третий. Возможно, это и сыграло с нами злую шутку.

Самое главное — это победа. Видите, Исландия сыграла с Францией вничью — 2:2. Немного моментов создали, но забили Франции два мяча. В футболе решают эпизоды".

Украинец оценил шансы сборной обыграть Францию и Исландию в заключительных играх отбора.

«Знаете, спросите об этом у букмекеров. Я шучу, конечно.

В футболе все реально, но сначала нужно готовиться к Франции, а уже потом будет следующий матч", — приводит слова Малиновского Tribuna.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.