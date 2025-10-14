«Приятно, что он вернулся»: Алиев назвал лучшего игрока сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в отборе на чемпионат мира-2026.

Алиев считает, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком украинской команды в октябрьских матчах.

«Мне приятно, что вернулся в сборную Руслан Малиновский, который был лучшим не только в поединке с азербайджанцами, но и в матче с Исландией. Это игрок носит футболку с восьмым номером на спине, в которой и я когда-то выступал.

Восьмые номера умеют зарядить пушку? Значит, я заложил эти традиции (улыбается — прим). С дальним ударом у Малиновского все хорошо", — сказал Алиев для Meta.ua.

Напомним, что Малиновский оформил дубль в ворота Исландии, а также забил и отдал голевой пас в игре с Азербайджаном.

Решающие поединки основной части отбора ЧМ-2026 сборная Украины проведет через месяц. 13 ноября сине-желтые сыграют на выезде с Францией, а 16 ноября будут принимать Исландию.

Отметим, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.