«Они уже не те»: знаменитый тренер назвал трех игроков, которые не являются потерями для сборной Украины

Легендарный тренер выделил трех футболистов, которые не являются потерями для Сергея Реброва. В список вошли: Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков.

Реклама

«Зинченко уже не тот, что был три года назад, когда, играя левого защитника, он еще и атаки развивал. И мог, когда нужно, и в полузащите сыграть, быть разыгрывающим. Жаль, что он травмирован, конечно, но его есть кем заменить. Своевременно вернулся Малиновский, например. Надеюсь и на здоровье Ярмолюка, он сейчас нам очень нужен.

Ярмоленко я уважаю, он многое сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играя стоя, он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и постепенно завершать карьеру. Ну не в ЛНЗ же ему идти еще играть или в житомирскую команду? Ему бы с Шовковским этот конфликт в Динамо уладить. Кто-то из них должен уступить своими принципами.

Цыганков? И он тоже не является существенной потерей, потому что практически не имел игровой практики в этом сезоне за свой клуб. Сколько он игр сыграл? Две? Так о чем мы говорим? Цыганков — безусловно талантливый игрок, но у него сумасшедший травматизм, чуть ли не каждую вторую игру он ломается. Да он живет от травмы к травме…

Зинченко, Цыганков и Ярмоленко — это не потери для Украины сейчас, они уже не те, все эти ребята", — сказал Сабо для УФ.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

Отметим, что Сабо дал прогноз на матч Исландия — Украина в отборе ЧМ-2026.